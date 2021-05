Discord arriverà sulle console PlayStation | concluso accordo con SonyHDblog it

(Di martedì 4 maggio 2021) Jim Ryan di Sony ha infatti annunciato che i team delle due aziende stanno collaborando per collegare il popolare servizio conNetwork al fine di portarlo sue dispositivi mobili…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Asgard_Hydra : Discord arriverà sulle console PlayStation, concluso accordo con Sony - - Lollowitz : RT @HDblog: Discord arriverà sulle console PlayStation, concluso accordo con Sony - infoitscienza : Discord arriverà sulle console PlayStation, concluso accordo con Sony - HDblog : Discord arriverà sulle console PlayStation, concluso accordo con Sony - infoitscienza : Discord: saltato l’accordo con Microsoft arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5. È ufficiale! -

Ultime Notizie dalla rete : Discord arriverà

Si precisa che al momento non sono comunque emersi ulteriori dettagli di conseguenza non sappiamo se si tratterà di un'integrazione completa o se solo alcune funzionalità diarriveranno sulle ...... 140 milioni di user mensili per Twitch e 100 milioni per. Attualmente, diverse aziende ... per il 2023, 670 milioni di euro più precisamente, il mercato italianoad un valore di 40 ...