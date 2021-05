Deddy piange ad Amici 2021: la dura accusa di Rudy Zerbi (Di martedì 4 maggio 2021) Deddy piange ad Amici 2021 ad un passo dalla finale: durissimo scontro con Rudy Zerbi che gli rivolge una pesante accusa. Crollo per Deddy nella scuola di Amici 2021 durante la settimana della semifinale del serale, in onda sabato 8 maggio, in prima serata su canale 5. Un duro scontro con Rudy Zerbi, suo insegnante, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 4 maggio 2021)adad un passo dalla finale: durissimo scontro conche gli rivolge una pesante. Crollo pernella scuola dinte la settimana della semifinale del serale, in onda sabato 8 maggio, in prima serata su canale 5. Un duro scontro con, suo insegnante, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

