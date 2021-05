Decreto Sostegni, gli emendamenti approvati: sfratti per morosità ancora bloccati, stop all’Imu di giugno e esenzione dal canone Rai (Di martedì 4 maggio 2021) Lo stop al pagamento della rata Imu di giugno per i beneficiari dei ristori, la proroga fino a fine anno dello stop alla tassa sull’occupazione del suolo pubblico e l’esenzione dal pagamento del canone Rai per bar, pub e ristoranti “traslocano” dalle bozze del Decreto Sostegni 2 al Sostegni 1. Nella notte, infatti, le commissioni Finanze e Bilancio del Senato hanno approvato una serie di emendamenti tra cui quelli che introducono questi aiuti alle attività colpite dalle restrizioni anti Covid. Via libera anche a una nuova proroga per gli sfratti per morosità o pignoramento, limitata però ai provvedimenti esecutivi adottati dall’inizio della pandemia in poi. E i Comuni che entro il 15 luglio trovano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Loal pagamento della rata Imu diper i beneficiari dei ristori, la proroga fino a fine anno delloalla tassa sull’occupazione del suolo pubblico e l’dal pagamento delRai per bar, pub e ristoranti “traslocano” dalle bozze del2 al1. Nella notte, infatti, le commissioni Finanze e Bilancio del Senato hanno approvato una serie ditra cui quelli che introducono questi aiuti alle attività colpite dalle restrizioni anti Covid. Via libera anche a una nuova proroga per glipero pignoramento, limitata però ai provvedimenti esecutivi adottati dall’inizio della pandemia in poi. E i Comuni che entro il 15 luglio trovano ...

fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - matteosalvinimi : Oggi è davvero un BUON GIORNO! Stanotte in Commissione Bilancio del Senato è stato APPROVATO un emendamento al Decr… - fattoquotidiano : Non sarà neanche la seconda tranche di contributi a fondo perduto, prevista dal decreto Sostegni bis, a placare i m… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, gli emendamenti approvati: sfratti per morosità ancora bloccati, stop all’Imu di giugno e esenzio… - NuovoSud : Commissione Senato, via libera al decreto sostegni -