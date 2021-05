Cos’è e come funziona il capitolato d’appalto (Di martedì 4 maggio 2021) Il capitolato d’appalto è un documento che viene integrato al contratto per opere edili. Infatti questo elemento è fondamentale in edilizia e permette di stabilire le regole del rapporto tra il committente, spesso pubblico, e l’azienda edile. Tramite questo allegato è quindi possibile individuare diverse caratteristiche dell’intervento edilizio, come i materiali utilizzati e i metodi di esecuzione all’opera. Certamente, soprattutto negli appalti pubblici, può essere difficoltoso orientarsi ed individuare le caratteristiche richieste per l’assegnazione di un’opera. Per questo motivo possono essere necessari diversi lavori di consultazione della normativa vigente in ambito di capitolato per lavori edili, al fine di comprendere i dettagli dell’appalto. capitolato d’appalto: ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) Ilè un documento che viene integrato al contratto per opere edili. Infatti questo elemento è fondamentale in edilizia e permette di stabilire le regole del rapporto tra il committente, spesso pubblico, e l’azienda edile. Tramite questo allegato è quindi possibile individuare diverse caratteristiche dell’intervento edilizio,i materiali utilizzati e i metodi di esecuzione all’opera. Certamente, soprattutto negli appalti pubblici, può essere difficoltoso orientarsi ed individuare le caratteristiche richieste per l’assegnazione di un’opera. Per questo motivo possono essere necessari diversi lavori di consultazione della normativa vigente in ambito diper lavori edili, al fine di comprendere i dettagli dell’appalto.: ...

