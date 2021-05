Coppia di Campi bloccata in India: Giani telefona a Simonetta ed Enzo. Poi sente la Farnesina (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha parlato con Simonetta Filippini, la donna di Campi Bisenzio bloccata in India con suo marito, Enzo Galli, e con la bambina che hanno adottato. Simonetta, positiva al Covid, è ricoverata in un albergo sanitario di New Delhi. Tutta la famiglia sarebbe dovuta tornare a casa il 28 aprile. ma lei è risultata positiva e non si è potuta imbarcare per l'Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il presidente della Regione, Eugenio, ha parlato conFilippini, la donna diBisenzioincon suo marito,Galli, e con la bambina che hanno adottato., positiva al Covid, è ricoverata in un albergo sanitario di New Delhi. Tutta la famiglia sarebbe dovuta tornare a casa il 28 aprile. ma lei è risultata positiva e non si è potuta imbarcare per l'Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

