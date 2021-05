Can Yaman, le due donne più importanti della sua vita | Non c’è Diletta Leotta (Di martedì 4 maggio 2021) Can Yaman ha due donne importantissime nella sua vita, le più importanti. Non c’è Diletta Leotta anche se ama tantissimo la splendida giornalista sua fidanzata. Can YamanPrima di raccontare altro andiamo a leggere le anticipazioni della puntata in onda oggi, martedì 4 maggio 2021, su Canale 5 nel pomeriggio. Sanem lascerà la tenuta dopo che ha sentito cosa ha detto Can al padre Aziz. Non sa cosa fare, sembra ormai destinata ad arrendersi al fatto che il suo fidanzato dopo l’incidente non ricorderà mai più di loro due. Il ragazzo infatti ha perso la memoria sugli ultimi due anni della sua vita e non ricorda dunque la loro storia iniziata proprio subito dopo quel periodo. LEGGI ANCHE ... Leggi su altranotizia (Di martedì 4 maggio 2021) Canha duessime nella sua, le più. Non c’èanche se ama tantissimo la splendida giornalista sua fidanzata. CanPrima di raccontare altro andiamo a leggere le anticipazionipuntata in onda oggi, martedì 4 maggio 2021, su Canale 5 nel pomeriggio. Sanem lascerà la tenuta dopo che ha sentito cosa ha detto Can al padre Aziz. Non sa cosa fare, sembra ormai destinata ad arrendersi al fatto che il suo fidanzato dopo l’incidente non ricorderà mai più di loro due. Il ragazzo infatti ha perso la memoria sugli ultimi due annisuae non ricorda dunque la loro storia iniziata proprio subito dopo quel periodo. LEGGI ANCHE ...

MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie tv turca di #Canale5 che sarà disponibile anch… - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - IOdonna : Il chirurgo plastico smentisce i rumors sulla sorella Diletta Leotta. Estetici (e di cuore) - keske___ : RT @AryaSeven7: Dite a filociarottoercazzo che non ci sono foto di D con mezzo metro di lingua in gola mentre ha un amplesso con un altra p… - Veronica_Elanor : gli sceneggiatori turchi quando gli viene chiesto di scrivere l'ennesima serie con Can Yaman protagonista: -