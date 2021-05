Calcio: Ettore Viola, 'Mou uomo giusto al posto giusto, finalmente un numero uno' (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Sono felice finalmente prendiamo un numero uno, Mourinho è l'uomo giusto al giusto". Ettore Viola commenta così all'Adnkronos l'arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma. "Grande colpo della società, José saprà individuare i giocatori giusti e valorizzarli -aggiunge il figlio di Dino Viola, ex presidente giallorosso-. E' finalmente finito il momento dei giocatori importanti ceduti nel momento migliore della carriera e mi riferisco a Marquinhos, Alisson e Salah. Ora la Roma avrà l'ambizione di tornare a vincere, un successo manca da 13 anni, decisamente troppi". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Sono feliceprendiamo ununo, Mourinho è l'al".commenta così all'Adnkronos l'arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma. "Grande colpo della società, José saprà individuare i giocatori giusti e valorizzarli -aggiunge il figlio di Dino, ex presidente giallorosso-. E'finito il momento dei giocatori importanti ceduti nel momento migliore della carriera e mi riferisco a Marquinhos, Alisson e Salah. Ora la Roma avrà l'ambizione di tornare a vincere, un successo manca da 13 anni, decisamente troppi".

TV7Benevento : Calcio: Ettore Viola, 'Mou uomo giusto al posto giusto, finalmente un numero uno'... - frez_ettore : @mikmacr @_Furiaceca @massimozampini Ah ok, un altro esperto che ha giocato a calcio. Ne sto incontrando tanti, ult… - 3cuori1ohana : @frez_ettore @TweetGino @PierpaolMarino Ascolta..io ho giocato a calcio non con gli amici all'oratorio..se manco ve… - frez_ettore : @3cuori1ohana @TweetGino @PierpaolMarino Quindi tu non sai che è possibile saltare e ricadere sullo stesso piede? E… - 3cuori1ohana : @frez_ettore @TweetGino @PierpaolMarino Ma ce la fai o cosa?qui gli pesta la caviglia a meno che cammini sulle acqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ettore 104 NEWS sostiene il CESVI ...di calcio giovanile organizzato dall'Associazione Sportiva Loanesi San Francesco con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano. Il trofeo intitolato a Ettore ...

Festa per l'Inter, critiche di Locatelli : "Così non si onorano i morti" ... ivi compresi i festeggiamenti dei tifosi della squadra di calcio che ha vinto il campionato". ... Ettore Rosato Sempre ad Agorà è intervenuto anche il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato : "Ci ...

Calcio: Ettore Viola, 'Mou uomo giusto al posto giusto, finalmente un numero uno' Il Sannio Quotidiano Calcio: Ettore Viola, 'Mou uomo giusto al posto giusto, finalmente un numero uno' Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Sono felice finalmente prendiamo un numero uno, Mourinho è l'uomo giusto al giusto". Ettore Viola commenta così all'Adnkronos l'arrivo di José Mourinho sulla panchina del ...

Empoli-Cosenza 4-0 Il match valevole per la trentaseiesima giornata della Serie B ha visto l'Empoli battere nettamente il Cosenza. La squadra di Alessio Dionisi non ha avuto problemi nel portare a casa i tre punti. La r ...

...digiovanile organizzato dall'Associazione Sportiva Loanesi San Francesco con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano. Il trofeo intitolato a...... ivi compresi i festeggiamenti dei tifosi della squadra diche ha vinto il campionato". ...Rosato Sempre ad Agorà è intervenuto anche il vicepresidente della Camera,Rosato : "Ci ...Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Sono felice finalmente prendiamo un numero uno, Mourinho è l'uomo giusto al giusto". Ettore Viola commenta così all'Adnkronos l'arrivo di José Mourinho sulla panchina del ...Il match valevole per la trentaseiesima giornata della Serie B ha visto l'Empoli battere nettamente il Cosenza. La squadra di Alessio Dionisi non ha avuto problemi nel portare a casa i tre punti. La r ...