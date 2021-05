Atac: linea 160, nessun principio d’incendio (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – “Stava rientrando in rimessa dopo un guasto alla centralina il bus in servizio sulla linea 160 sul quale sono intervenuti i vigili del fuoco per un sospetto principio di incendio. Il bus, quindi, era senza passeggeri a bordo quando l’autista si e’ fermato in via Nairobi perche’ aveva notato la presenza di fumo proveniente dal vano motore.” “Come da procedura, il conducente ha usato l’estintore di bordo, mentre venivano allertati i vigili del fuoco. La vettura e’ stata trainata in rimessa dove i tecnici hanno accertato che non ci sono tracce di danni provocati da fiamme. La vettura, che e’ in servizio da 15 anni, verra’ riparata e tornera’ in servizio”. Lo scrive in una nota dell’Atac. Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – “Stava rientrando in rimessa dopo un guasto alla centralina il bus in servizio sulla160 sul quale sono intervenuti i vigili del fuoco per un sospettodi incendio. Il bus, quindi, era senza passeggeri a bordo quando l’autista si e’ fermato in via Nairobi perche’ aveva notato la presenza di fumo proveniente dal vano motore.” “Come da procedura, il conducente ha usato l’estintore di bordo, mentre venivano allertati i vigili del fuoco. La vettura e’ stata trainata in rimessa dove i tecnici hanno accertato che non ci sono tracce di danni provocati da fiamme. La vettura, che e’ in servizio da 15 anni, verra’ riparata e tornera’ in servizio”. Lo scrive in una nota dell’

LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac - Lavori stradali in via Lentini, nel tratto compreso tra largo Monreale e via Bronte, linea 107 in entrambi i se… - InfoAtac : #info #atac - Lavori stradali in via Lentini, nel tratto compreso tra largo Monreale e via Bronte, linea 107 in ent… - InfoAtac : #info #atac Ricordiamo che da Stazione Acilia a Piramide, sino alle ore 10.00 è possibile utilizzare la linea S15 d… - simo_brg : RT @InfoAtac: #info #atac linea 19 ripristinata su intero percorso #roma - InfoAtac : #info #atac linea 19 ripristinata su intero percorso #roma -

Ultime Notizie dalla rete : Atac linea Guasto sul bus Atac all'Eur: intervento dei Vigili del fuoco Atac, in una nota, ha detto: 'Stava rientrando in rimessa dopo un guasto alla centralina il bus in servizio sulla linea 160 sul quale sono intervenuti i vigili del fuoco per un sospetto principio di ...

Ristoranti, bar, cinema: clienti ridotti di un quarto ... nonostante il sistema di monitoraggio adottato sia diverso (Atac non ricorre alla geo - ... sulla linea A del 59 per cento, sulla B del 64 per cento, sulla B1 del 74 per cento, sulla C del 40 per cento ...

Atac: linea 160, nessun principio d'incendio - RomaDailyNews RomaDailyNews Metro B, odissea per un giorno e mezzo: servizio riattivato solo il primo maggio E' durata oltre 27 ore l'interruzione di un'ampia tratta delle linee B e B1 della metropolitana. Venerdì 30 aprile alle 14.15 circa Atac aveva annunciato la ...

Raggi convocata dalla Corte dei Conti - Bilanci disastrati e mai approvati Partecipate, bilanci nel caos: Raggi convocata da Corte dei Conti „Raggi convocata dalla Corte dei Conti, faro su Roma Metropolitane e Atac: nel bilancio dell’azienda dei tras ...

, in una nota, ha detto: 'Stava rientrando in rimessa dopo un guasto alla centralina il bus in servizio sulla160 sul quale sono intervenuti i vigili del fuoco per un sospetto principio di ...... nonostante il sistema di monitoraggio adottato sia diverso (non ricorre alla geo - ... sullaA del 59 per cento, sulla B del 64 per cento, sulla B1 del 74 per cento, sulla C del 40 per cento ...E' durata oltre 27 ore l'interruzione di un'ampia tratta delle linee B e B1 della metropolitana. Venerdì 30 aprile alle 14.15 circa Atac aveva annunciato la ...Partecipate, bilanci nel caos: Raggi convocata da Corte dei Conti „Raggi convocata dalla Corte dei Conti, faro su Roma Metropolitane e Atac: nel bilancio dell’azienda dei tras ...