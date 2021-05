Vlahovic, vorrei arrivare più lontano possibile (Di lunedì 3 maggio 2021) Diciannove gol in 34 gare come Ciro Immobile (che sfiderà sabato al Franchi) e Luis Muriel, 19 come Alberto Gilardino che è stato l'ultimo attaccante a segnare così tanto in una singola stagione in ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Diciannove gol in 34 gare come Ciro Immobile (che sfiderà sabato al Franchi) e Luis Muriel, 19 come Alberto Gilardino che è stato l'ultimo attaccante a segnare così tanto in una singola stagione in ...

AnsaToscana : Vlahovic, vorrei arrivare più lontano possibile. Fiorentina non ancora salva malgrado 19 gol del giovane bomber… - giuventinopazzo : Non vorrei fosse l’ennesimo fuoco di paglia. Stile Piatek. Certo che le qualità c’è le ha senza dubbio. Però per me… -