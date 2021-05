Vlahovic | “Vincendo a Bologna saremmo stati più tranquilli Ci tocca ancora soffrire”

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’attaccante della Fiorentina, Dusan, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo il 3-3 nel derby dell’Appennino con il. Queste le sue parole: “Vorrei arrivare più lontano possibile, ma l’unica cosa che ripeto sempre è che conta la squadra e cosa possiamo fare, il resto se viene bene altrimenti è uguale. Quale è il segreto dal dischetto? Devi andare sicuro di te stesso e deciso, se tiri bene per il portiere è difficile parare. Se siamo amareggiati? Sì, ieri potevamo portarla a casa ma il calcio è questo. Dobbiamo essere concentrati e ottenere più punti possibili nelle prossime partite.avremmo fatto un passo avanti per la salvezza epiù. Ora ci...

Milanistifurios : La sfida Belotti-Vlahovic la sta vincendo il secondo per gol segnati alle avversarie del Milan. Daje Gallo -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Vincendo

alfredopedulla.com

La squadra, dopo aver iniziato la Serie A 2020/2021per 1 a 0 contro il Torino , è ... Il talento diUno dei giocatori su cui si affiderà Giuseppe Iachini per raggiungere l'...... hanno il dovere di rimanere incollati alle rivali con la Lazio che,, si è temporaneamente ... inutile la doppietta di Dusane il gol di Giacomo Bonaventura, il tris del Trenza lancia ...Emanuel Vignato è stato un vero protagonista di Bologna-Fiorentina: 3 assist forniti a Palacio, ne ha sfiorato un quarto per Barrow, un recupero straordinario su Vlahovic che hanno permesso al 55 ross ...Il Cagliari al Maradona conquista in extremis il punto salvezza, l'Atalanta spreca una grande occasione per allungare.