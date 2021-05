Ue | Prodi | ' diamo strumenti ai nostri desideri | riforma Trattati e basta unanimità'

AlbSal55 : @mgmaglie @EnricoLetta CAVOLO, PRODI SPARAVA AGLI ALBANESI......... NOI GLI DIAMO IL REDDITO DI CITTADINANZA - Francescaeffe3 : RT @andreasso1951: @riccardoweiss Se diamo retta a Letta,fa pure rima, finiamo tutti a chiedere l’elemosina sui gradini di qualche chiesett… - LucaOfFriends : @mgmaglie Se si riprendono LETTA gli diamo PRODI IN OMAGGIO! - andreasso1951 : @riccardoweiss Se diamo retta a Letta,fa pure rima, finiamo tutti a chiedere l’elemosina sui gradini di qualche chi… - AttilioVigano : @SilvanaBuonoco2 @marialuisadondi @OttoemezzoTW @a_padellaro @fattoquotidiano @silvia_sb_ @FinancialTimes @La7tv Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi diamo

Metro

Romano/ "Salvini è come Bertinotti. Io al Quirinale? Non ho l'età" Secondo il governatore ... "Abbiamo fatto una tessera come attestato di vaccinazione, laa tutti i concittadini dopo la ...Le ricordo che l'avevo quasi convinta a cambiare bandiera, a passare a sinistra, con. "Ero ... E se non va bene gliun calcio in culo". "Questa mia boccaccia! Era la prima volta che dicevo ..."La Conferenza dovrà trovare gli strumenti per raggiungere questi obiettivi e gli strumenti sono semplici, riformare i Trattati e porre fine all'unanimità -ha spiegato Prodi-. L'unanimità non è compat ...L'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio ripercorre la sua carriera politica e approfondisce i temi dell'ambiente e della transizione ecologica ...