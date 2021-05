Tommaso Zorzi, arriva il duro sfogo: “Sta diventando tutto troppo tossico” – FOTO (Di lunedì 3 maggio 2021) Tommaso Zorzi si sfoga su Instagram con i suoi follower dopo il polverone che si è alzato in questi giorni. La sua decisione sorprende tutti Al centro del gossip ancora una volta è finito Tommaso Zorzi. Vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip 2021” e attualmente opinionista dell’ “Isola dei Famosi” assieme a Iva Zanicchi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 3 maggio 2021)si sfoga su Instagram con i suoi follower dopo il polverone che si è alzato in questi giorni. La sua decisione sorprende tutti Al centro del gossip ancora una volta è finito. Vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip 2021” e attualmente opinionista dell’ “Isola dei Famosi” assieme a Iva Zanicchi L'articolo proviene da Inews.it.

