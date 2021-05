Striscia la Notizia | ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuovadila, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minutiriladiladel 3 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladiladel 3 Maggio in TV e streaming Ladilasi può riin TV e in ...

Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - domenicomazzone : @reportrai3 Semplicemente ridicoli, al livello di striscia la notizia - Guaglia6 : RT @russocarmine95: Su poche anzi su pochissime cose posso dare consigli. Ma fidatevi, se state cercando casa, chiedete prima di subito al… - fcbaribrit : Avellino-Bari, tifosi sugli spalti anche in zona rossa - Video - Striscia la Notizia: - donatel38924786 : @samishg80 Corretto Samira ora a Striscia la notizia si è parlato di loro e Diletta prendendo l'ennesimo tapiro????ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

latorna a parlare di pomodoro cinese spacciato per italiano con l'inviato Max Laudadio. Tutto è nato con il maxi sequestro di prodotti alimentari a base di pomodoro fatti passare per ...Nuova sorpresa per Diletta Leotta. A pochi giorni dall'ultima, Valerio Staffelli ha consegnato alla splendida conduttrice televisiva l'ennesimo Tapiro. E' l'inviato diLaad averla raggiunta per le strade di Milano per parlare con lei e consegnarle il famoso oggetto d'oro. La showgirl è al centro del gossip italiano per le voci che circolano sulla ...Arriva un nuovo Tapiro per Diletta Leotta in seguito alle foto che circolano sul web. Ecco la verità della conduttrice televisiva ...Avellino – Il caso Avellino–Bari finisce anche a Striscia la Notizia. La società irpina è stata sanzionata dal Giudice Sportivo per la presenza di persone non autorizzate sugli spalti. L’inviato irpin ...