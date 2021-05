Scudetto Inter | Marotta | al 100% spero Conte resti ++

(Di lunedì 3 maggio 2021) "Alche, abbiamo cominciato un ciclo. C'è un problema di ricavi con la pandemia, il quadro è questo. Ci siederemo con Antonio e la proprietà per sapere le loro linee guida, ma c'...

"Al 100% spero che Conte resti, abbiamo cominciato un ciclo. C'è un problema di ricavi con la pandemia, il quadro è questo. Ci siederemo con Antonio e la proprietà per sapere le loro linee guida, ma c'..."E' una grandissima soddisfazione, Conte l'ha definita un'opera d'arte questa impresa storica e io sono d'accordo". Così l'ad dell'Beppe Marotta ai microfoni di Radio Anch'io Sport. "La crescita è stata lenta ma costante, il nuovo percorso è cominciato l'anno scorso e quest'anno Conte è riuscito a inculcare quei principi ...Quest'anno aver vinto lo scudetto a quattro giornate dalla fine non è per demerito dei nostri avversari ma per meriti della nostra squadra. L'Inter ha marciato con un ritmo notevole. Grande artefice ...