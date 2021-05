Returnal è il gioco del mese di aprile 2021 – Rubrica – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 3 maggio 2021) Returnal ha messo tutti d’accordo tra redazione e lettori, l’esclusiva PS5 è il gioco del mese di aprile 2021.. In un mese piuttosto interessante come aprile 2021, il titolo di gioco del mese è stato assegnato comunque senza molte incertezze, peraltro a un gioco particolare come Returnal, emerso vincitore sia dal sondaggio interno alla redazione che da quello dedicato ai lettori. Trattandosi di una nuova esclusiva PS5, era automaticamente anche uno dei maggiori candidati al titolo, ma considerando le particolarità della sua struttura e del suo gameplay la vittoria non era scontata, vista anche la presenza di altri giochi molto … Rubriche giochi PlayStation 5Read More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021)ha messo tutti d’accordo tra redazione e lettori, l’esclusiva PS5 è ildeldi.. In unpiuttosto interessante come, il titolo didelè stato assegnato comunque senza molte incertezze, peraltro a unparticolare come, emerso vincitore sia dal sondaggio interno alla redazione che da quello dedicato ai lettori. Trattandosi di una nuova esclusiva PS5, era automaticamente anche uno dei maggiori candidati al titolo, ma considerando le particolarità della sua struttura e del suo gameplay la vittoria non era scontata, vista anche la presenza di altri giochi molto … Rubriche giochi PlayStation 5Read More L'articolo ...

RpgBox77 : @xbox_series Guarda, ormai abbiamo capito che è una 'cinesata' sta Ps5, non funziona un cazzo. Leggo gente disperat… - GamingTalker : Classifica UK, New Pokémon Snap supera Returnal: terzo miglior lancio di un gioco Switch del 2021… - ferruccio4 : @_Mdk7_ Comunque al momento Returnal è l'unico gioco che mi ricordi allo stesso tempo Metroid e Dodonpachi o Ikarug… - brema82 : Returnal tra le mie mani, ma non posso gettarmi nell'azione più furiosa perché prima, ahimè, tocca scaricare un agg… - IGNitalia : Harry Krueger, game director di #Returnal, ha dichiarato ai microfoni di IGN che la difficoltà del gioco fa parte d… -