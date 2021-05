Regina Elisabetta, spavento per la sovrana: sudditi allarmati (Di lunedì 3 maggio 2021) Grande spavento per la Regina Elisabetta. L’incolumità della sovrana è sempre più a rischio. Dopo l’addio al Principe Filippo e il 95esimo compleanno della Regina Elisabetta, da uso comune momento condiviso con i suoi sudditi ma a causa del lutto deciso di non festeggiare, a Buckingham Palace, la Famiglia Reale nell’ultimo periodo non sta vivendo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Grandeper la. L’incolumità dellaè sempre più a rischio. Dopo l’addio al Principe Filippo e il 95esimo compleanno della, da uso comune momento condiviso con i suoima a causa del lutto deciso di non festeggiare, a Buckingham Palace, la Famiglia Reale nell’ultimo periodo non sta vivendo L'articolo proviene da Inews.it.

antoguerrera : Irlanda del nord, quel confine vecchio di un secolo divenuto ferita l 3 maggio del 1921 entrava in vigore la legg… - eliqueen123 : RT @nnocapito: oppini: come stai tu Eli? elisabetta: insomma come se mi avesse investito un camion SEI IL MIO MOOD TI AMO REGINA https://t… - pantanac : RT @orasolaretv2000: #3maggio h14 a #orasolaretv2000 la lunga storia d’amore tra la regina Elisabetta e il principe Filippo raccontata da A… - carlabeneducee : RT @nnocapito: oppini: come stai tu Eli? elisabetta: insomma come se mi avesse investito un camion SEI IL MIO MOOD TI AMO REGINA https://t… - sangioxart : dai se luca è presuntuoso allora io sono la regina elisabetta #Amici20 -