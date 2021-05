Raffaele Renda parla del ‘triangolo’ con Martina e Aka7even

Leggi su novella2000

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il triangolo, Aka e, ora eliminato, è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione di Amici 20 e non solo per la sua musica. Suo malgrado, infatti, il ragazzo si è trovato a vivere una sorta di “triangolo amoroso”, poiché la ballerinaMiliddi si era presa una cotta per L'articolo proviene da Novella 2000.