Pirlo non molla la Juve: 'Fino alla fine' (Di lunedì 3 maggio 2021) TORINO - "Fino alla fine" . Così Andrea Pirlo , dopo la vittoria della sua Juventus contro l'Udinese grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, lancia un incoraggiamento alla squadra attraverso il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021) TORINO - "" . Così Andrea, dopo la vittoria della suantus contro l'Udinese graziedoppietta di Cristiano Ronaldo, lancia un incoraggiamentosquadra attraverso il ...

Paolo_Bargiggia : @Pirlo_official che non osa sostituire mai quel fantasma di @Cristiano è imbarazzante. Lo scrivo prima e anche se C… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il mio obiettivo è vincere le partite che mancano per portare la squadra in #UCL e vincere la C… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Sono in questo ambiente da anni, so cosa significhi essere un personaggio pubblico. Mi dispiace… - AttilioDeCol : @guidotolomei Pirlo non ha più in mano la squadra purtroppo. Speriamo se la cavino lo stesso e che la fortuna inizi… - ScolloPasquale : @Vinc881 @Stico9 @luigsab @Paolo_Bargiggia @Pirlo_official @Cristiano @Udinese_1896 @juventusfc Cosa ti devo elenca… -