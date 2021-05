Napoli in lutto per la scomparsa del dottor Acampora (Di lunedì 3 maggio 2021) Napoli - E' scomparso, all'età di 91 anni, il dottor Emilio Acampora , storica figura dello staff sanitario del Napoli : è stato infatti per ben trent'anni in azzurro legandosi moltissimo anche a ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021)- E' scomparso, all'età di 91 anni, ilEmilio, storica figura dello staff sanitario del: è stato infatti per ben trent'anni in azzurro legandosi moltissimo anche a ...

salvione : Napoli in lutto per la scomparsa del dottor Acampora - sportli26181512 : Napoli in lutto per la scomparsa del dottor Acampora: Il club azzurro ha espresso via social il cordoglio per la mo… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Lutto in casa Napoli: è morto Emilio Acampora, medico degli azzurri nel… - SeEarn : LUTTO NEL CALCIO: ADDIO AD EMILIO ACAMPORA, STORICO MEDICO SOCIALE DEL NAPOLI #Lutto #calcio #Napoli #addio… - NCN_it : LUTTO NEL CALCIO: ADDIO AD EMILIO ACAMPORA, STORICO MEDICO SOCIALE DEL NAPOLI #Lutto #calcio #Napoli #addio… -