Migranti: 50 morti al largo della Libia. 35 sbarcano in Puglia. L’Ue deve contrastare scafisti e criminali (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono morti 50 Migranti in un naufragio davanti alla costa della città di Zawiya, in Libia. Lo riferisce l'agenzia Al Arabiya che riporta un comunicato della Mezzaluna Rossa libica. Un'altra tragedia del mare legata al traffico di esseri umani, alimentato da organizzazioni criminali senza scrupoli, con scafisti che speculano sulla tragedia di chi affronta l'incognito in cerca di un futuro migliore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono50in un naufragio davanti alla costacittà di Zawiya, in. Lo riferisce l'agenzia Al Arabiya che riporta un comunicatoMezzaluna Rossa libica. Un'altra tragedia del mare legata al traffico di esseri umani, alimentato da organizzazionisenza scrupoli, conche speculano sulla tragedia di chi affronta l'incognito in cerca di un futuro migliore L'articolo proviene da Firenze Post.

