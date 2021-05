«Madre Terra» | il Vanity Stage organizzato in collaborazione con Guerlain

(Di lunedì 3 maggio 2021) «» è il talk che vede protagoniste una mamma, Marina Di Guardo e le sue figlie, Valentina e Francesca Ferragni, intervistate dal direttore diFair, Simone Marchetti. L’appuntamento è in programma il 6 maggio alle ore 18 sulla piattaforma, al link http://fair.it/-2021, e in streaming sui canali Instagram, Facebook e Youtube diFair. Marina DI Guardo con le figlie Francesca e Valentina FerragniUnite da un legame di sangue e di cuore, a pochi giorni dalla festa della mamma, parleranno del loro speciale rapporto e dell’importanza di tramandare valori e tradizioni di generazione in generazione. Rifletteranno sul significato attuale di essere ...

