La Rai pronta a fare causa a Fedez | Scorrettissimo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Non si placa la lunga scia di polemiche che si è lasciata dietro la partecipazione dial Concertone del Primo maggio: la Rai pensa alla controffensiva

Mancano dei pezzi, la clip è tagliata , e allora lain una nota riporta le parole esatte pronunciate dal vice presidente di3, ma nel frattempo Fedez è diventato il nuovo simbolo del Pd che ...AgenPress . Oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa. E lacome sempre si fa trovare ''. Meno male che Fedez è un 'homo intiero' nel senso rinascimentale del termine e non uno dei tanti zerbini che leccano polvere pur di esistere. E ha quindi il ...Non si placa la lunga scia di polemiche che si è lasciata dietro la partecipazione di Fedez al Concertone del Primo maggio: la Rai pensa alla controffensiva ...Le polemiche per l'intervento del rapper al concerto dell'1 maggio nel quale se l'è preso con il il senatore della Lega Andrea Ostellari, relatore del ddl Zan.