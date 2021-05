La corsa a sindaco di Torino è una faccenda per soli uomini (Di lunedì 3 maggio 2021) Cinque anni fa leggendo i manifesti “Chiara Appendino sindaca” c’era chi storceva il naso a quella desinenza femminile di un nome che si è sempre declinato al maschile. Eppure, la linguistica lo insegna, le parole sono espressione del loro tempo e del loro contesto: come il termine sindaca è entrato nel linguaggio comune allo stesso modo alla guida di Palazzo Civico abbiamo visto una donna, la terza figura femminile a dirigere la città dopo Anna Magnani Noja e Giovanna Cattaneo Incisa, sindache sulla fine degli anni Ottanta e inizio Novanta, ben 25 anni prima dell’elezione 2016 che segnerà la vittoria del Movimento Cinque Stelle sull’uscente Piero Fassino. La storia futura di Torino, però, non sembra destinata a essere declinata al femminile. Infatti, la corsa per le nuove elezioni che si terranno in autunno vede predominare gli ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 3 maggio 2021) Cinque anni fa leggendo i manifesti “Chiara Appendino sindaca” c’era chi storceva il naso a quella desinenza femminile di un nome che si è sempre declinato al maschile. Eppure, la linguistica lo insegna, le parole sono espressione del loro tempo e del loro contesto: come il termine sindaca è entrato nel linguaggio comune allo stesso modo alla guida di Palazzo Civico abbiamo visto una donna, la terza figura femminile a dirigere la città dopo Anna Magnani Noja e Giovanna Cattaneo Incisa, sindache sulla fine degli anni Ottanta e inizio Novanta, ben 25 anni prima dell’elezione 2016 che segnerà la vittoria del Movimento Cinque Stelle sull’uscente Piero Fassino. La storia futura di, però, non sembra destinata a essere declinata al femminile. Infatti, laper le nuove elezioni che si terranno in autunno vede predominare gli ...

