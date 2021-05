In Siria si suicida un bambino su cinque | la disperazione degli sfollati

(Di lunedì 3 maggio 2021) Save the Children racconta la drammatica esistenza in cui versano glini. Il disagio psicologico che ne consegue è devastante. La vulgata occidentale è solita considerare i profondi disagi psicologici come un fenomeno escusivo delle società benestanti,come fosse un lusso che deriva dall’assenza dei problemi essenziali alla sopravvivenza. Ma come tutte le credenze spesso L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Siria suicida

La Repubblica

...quadro in costante deterioramento in cui sono intrappolate le persone nel nord - ovest della, ... "Il giorno in cui è morta, lei e suo marito hanno litigato, così lui è uscito di casa e ...'Il giorno in cui è morta, lei e suo marito hanno litigato, così lui è uscito di casa e ... direttrice della risposta indi Save the Children. Il peggioramento della situazione economica ...Save the Children racconta la drammatica esistenza in cui versano gli sfollati siriani. Il disagio psicologico che ne consegue è devastante.Il governo greco ha chiuso il centro di Kara Tepe, che garantiva condizioni di accoglienza accettabili ai richiedenti asilo più vulnerabili. Quattrocento persone sono state trasferite in un campo sovr ...