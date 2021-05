Il trucco geniale dei giapponesi per riconoscere il sushi fresco (Di lunedì 3 maggio 2021) Come fare per riconoscere se il sushi è fresco: il trucco usato dai giapponesi vi permetterà di capirlo subito Chi meglio di un giapponese può riconoscere se il sushi che ci hanno appena portato è fresco o meno? Nella cucina giapponese il pesce è infatti uno degli alimenti più importanti: sashimi e sushi fanno parte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 3 maggio 2021) Come fare perse il: ilusato daivi permetterà di capirlo subito Chi meglio di un giapponese puòse ilche ci hanno appena portato èo meno? Nella cucina giapponese il pesce è infatti uno degli alimenti più importanti: sashimi efanno parte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Il trucco geniale per cuocere le patate al cartoccio in 10 minuti: provalo! - #trucco #geniale #cuocere #patate - ridi_chetipassa : Mette del rossetto rosso sotto gli occhi. Un trucco per un make up davvero perfetto -