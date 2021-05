Il lavoro non è più un diritto di moda (Di lunedì 3 maggio 2021) Di GianLuigi Paragone. L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma il lavoro non è più un diritto che va di moda. Non è social. Di più, non è e basta. Eppure il primo articolo della Costituzione italiana lo conoscono tutti. Leggetelo bene: l’Italia e il lavoro sono i due estremi che tengono assieme la repubblica democratica. Il lavoro sembra quasi il chiodo su cui è appesa l’intera Carta costituzionale, tanto che il lavoro ne diventa l’anima. Il lavoro sia dalla parte del datore sia dalla parte del soggetto che fornisce la sua prestazione. Il lavoro entra nella Costituzione in ogni suo aspetto, persino nella definizione della retribuzione; così come suo piano del rispetto delle parità di genere che ancora oggi ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 3 maggio 2021) Di GianLuigi Paragone. L’Italia è una repubblica democratica fondata sul. Ma ilnon è più unche va di. Non è social. Di più, non è e basta. Eppure il primo articolo della Costituzione italiana lo conoscono tutti. Leggetelo bene: l’Italia e ilsono i due estremi che tengono assieme la repubblica democratica. Ilsembra quasi il chiodo su cui è appesa l’intera Carta costituzionale, tanto che ilne diventa l’anima. Ilsia dalla parte del datore sia dalla parte del soggetto che fornisce la sua prestazione. Ilentra nella Costituzione in ogni suo aspetto, persino nella definizione della retribuzione; così come suo piano del rispetto delle parità di genere che ancora oggi ...

