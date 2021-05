Grillo: Procura Tempio Pausania deposita nuova chiusura indagini per stupro di gruppo (2) (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – ll capo di imputazione modificato, come apprende l’Adnkrono riguarda il secondo degli episodi contestati dai magistrati di Tempio Pausania a tre dei quattro giovani indagati per lo stupro di gruppo, quello sulla foto scattata da tre dei giovani, Lauria, Grillo e Capetta. Resta fuori, nel secondo capo di imputazione, Francesco Corsiglia. I magistrati, il Procuratore Gregorio Capasso e la pm Laura Bassani, che coordinano l’indagine, hanno anche chiarito le responsabilità individuali di alcuni degli indagati che nella prima chiusura dell’inchiesta non erano risultate chiare. In alcune foto non si vedeva bene il volto dei ragazzi coinvolti, ma dopo gli interrogatori sono stati chiariti diversi aspetti. Da qui la chiusura delle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – ll capo di imputazione modificato, come apprende l’Adnkrono riguarda il secondo degli episodi contestati dai magistrati dia tre dei quattro giovani indagati per lodi, quello sulla foto scattata da tre dei giovani, Lauria,e Capetta. Resta fuori, nel secondo capo di imputazione, Francesco Corsiglia. I magistrati, iltore Gregorio Capasso e la pm Laura Bassani, che coordinano l’indagine, hanno anche chiarito le responsabilità individuali di alcuni degli indagati che nella primadell’inchiesta non erano risultate chiare. In alcune foto non si vedeva bene il volto dei ragazzi coinvolti, ma dopo gli interrogatori sono stati chiariti diversi aspetti. Da qui ladelle ...

