Fedez: "Politici si decurtino una parte del 2×1000 destinato ai partiti e lo diano ai lavoratori" (Di lunedì 3 maggio 2021) Mentre prosegue ancora la polemica sulla Rai, sotto accusa per aver fatto pressione per modificare il discorso da portare sul palco del Concertone del 1 maggio, Fedez si rivolge ai Politici, in particolare quelli leghisti. "Messaggino per tutti gli amici Politici che in questo momento stanno combattendo come delle furie verso il loro nemico numero uno, accusandomi di non aver fatto abbastanza per i lavoratori" dice in alcune stories pubblicate su Instagram. "Innanzitutto vi do uno scoop incredibile: io non sono un vostro collega, io sono un rapper". E prosegue: "Insieme a una serie di amici artisti abbiamo istituito l'unico fondo per aiutare i lavoratori dello spettacolo che non lavorano da più di un anno e mezzo e abbiamo raccolto in pochi mesi 4 milioni di euro". Visto che "oggi avete come priorità ...

MarroneEmma : Do tutto il mio sostegno a @Fedez ! lo stesso che avrei voluto ricevere io tutte le volte che in questi anni mi son… - BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - Pinucciosono : Fanno sorridere i politici che condividono il discorso di #Fedez mentre si spartiscono le poltrone in rai - laterza_vito : RT @SecolodItalia1: Povia: «Fedez censurato? Che dovrei dire io? Mi vietano Sanremo da 11 anni per motivi politici» - RoseRosenn : RT @MarroneEmma: Do tutto il mio sostegno a @Fedez ! lo stesso che avrei voluto ricevere io tutte le volte che in questi anni mi sono espos… -