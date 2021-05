Dai creatori di Dark, la serie Netflix 1899 con un cast tutto internazionale (Di lunedì 3 maggio 2021) La produzione della serie Netflix 1899 sta per iniziare. Come rivelano le maggiori agenzie di stampa, il cast del nuovo progetto televisivo dei creatori di Dark, Jantje Friese e Baran bo Odar, è stato svelato. Alla già annunciata Emily Beecham si aggiungono: Aneurin Barnard (The Goldfinch), Andreas Pietschmann (interprete dell’adulto Jonas in Dark), Miguel Bernardeau (Elite), Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Game Of Thrones), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Rosalie Craig (London Road), Clara Rosager (The Rain), Maria Erwolter (The Ritual), Yann Gael (Sakho & Mangane), Mathilde Ollivier (Overlord), José Pimentão (Al Berto). E ancora: Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards e Alexandre Willaume. Il cast ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) La produzione dellasta per iniziare. Come rivelano le maggiori agenzie di stampa, ildel nuovo progetto televisivo deidi, Jantje Friese e Baran bo Odar, è stato svelato. Alla già annunciata Emily Beecham si aggiungono: Aneurin Barnard (The Goldfinch), Andreas Pietschmann (interprete dell’adulto Jonas in), Miguel Bernardeau (Elite), Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Game Of Thrones), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Rosalie Craig (London Road), Clara Rosager (The Rain), Maria Erwolter (The Ritual), Yann Gael (Sakho & Mangane), Mathilde Ollivier (Overlord), José Pimentão (Al Berto). E ancora: Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards e Alexandre Willaume. Il...

