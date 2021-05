Covid, positivi attuali tornano oltre quota settemila nel Casertano (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ tornato a salire oltre quota settemila, come non accadeva da oltre tre settimane (dal nove aprile), il numero delle persone attualmente positive nel Casertano. Lo attesta il report giornaliero dell’Asl, che dà conto di 180 nuovi positivi su 1538 tamponi effettuati, per un indice di positività che supera abbondantemente il 10% (11,70%); il numero di guariti giornalieri è di 150 (54418 le persone guarite da inizio pandemia), per cui gli attuali positivi sono cresciuti nelle ultime 24 ore di 27 unità, attestandosi a quota 7006 . Tre i decessi giornalieri registrati, per un totale da inizio pandemia (marzo 2020) di 1120 persone decedute causa Coronavirus. Il virus dunque ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ tornato a salire, come non accadeva datre settimane (dal nove aprile), il numero delle persone attualmente positive nel. Lo attesta il report giornaliero dell’Asl, che dà conto di 180 nuovisu 1538 tamponi effettuati, per un indice dità che supera abbondantemente il 10% (11,70%); il numero di guariti giornalieri è di 150 (54418 le persone guarite da inizio pandemia), per cui glisono cresciuti nelle ultime 24 ore di 27 unità, attestandosi a7006 . Tre i decessi giornalieri registrati, per un totale da inizio pandemia (marzo 2020) di 1120 persone decedute causa Coronavirus. Il virus dunque ...

