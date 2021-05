Biscotti e droga in serra Arrestato un poliziotto (Di lunedì 3 maggio 2021) di Dario Crippa Trentadue anni, una famigliola, casa a Monza. Da poco più di un anno in servizio alle Volanti alla Questura di polizia di Monza. Questo il profilo del poliziotto Arrestato l'altro ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 3 maggio 2021) di Dario Crippa Trentadue anni, una famigliola, casa a Monza. Da poco più di un anno in servizio alle Volanti alla Questura di polizia di Monza. Questo il profilo dell'altro ...

Stavrogina_ : Non chiedetemi come o perché ma mi è tornata improvvisamente voglia di mangiare questi biscotti ho proprio sentito… - akimtallish : RT @svevathompson: comunque i biscotti sono una vera droga inizi con uno e dieci minuti dopo finisci il pacco intero - svevathompson : comunque i biscotti sono una vera droga inizi con uno e dieci minuti dopo finisci il pacco intero - cuteloux : @pleaseshowmewhy io mangio pochi dolci apparte i biscotti ma il gelato è proprio una droga ahaha - FaFerrario : @cieldefleurs Sono una droga, mai nome fu più azzeccato per dei biscotti ?? -