Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 3 al 7 maggio 2021: Franco in pericolo (Di lunedì 3 maggio 2021) Le Anticipazioni di “Un posto al sole” dal 3 al 7 maggio 2021. Nella puntata di lunedì 3 maggio 2021, mentre Lara tenta di supportare e confortare Roberto, Franco continua le sue indagini su Pietro Abbate. Patrizio cerca di fare chiarezza nel suo cuore. Renato, dopo il viaggio a Berlino con Jimmy, riesce a recuperare il suo bagaglio. Nella puntata di martedì 4 maggio 2021, Roberto deve vedersela con diversi problemi legati ai Cantieri. Franco correrà un serio rischio a causa delle indagini che sta conducendo privatamente. Samuel cerca di conquistare Speranza, mentre Vittorio farà di tutto per resistere al fascino della ragazza, e per sottrarsi alle comprensibili rivendicazioni ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 3 maggio 2021) Ledi “Unal” dal 3 al 7. Nella puntata di lunedì 3, mentre Lara tenta di supportare e confortare Roberto,continua le sue indagini su Pietro Abbate. Patrizio cerca di fare chiarezza nel suo cuore. Renato, dopo il viaggio a Berlino con Jimmy, riesce a recuperare il suo bagaglio. Nella puntata di martedì 4, Roberto deve vedersela con diversi problemi legati ai Cantieri.correrà un serio rischio a causa delle indagini che sta conducendo privatamente. Samuel cerca di conquistare Speranza, mentre Vittorio farà di tutto per resistere al fascino della ragazza, e per sottrarsi alle comprensibili rivendicazioni ...

