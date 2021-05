Vaccini, Figliuolo: «Dopo gli over 65 possiamo aprire a tutti, precedenza a classi produttive» (Di domenica 2 maggio 2021) Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, apre alla possibilità di vaccinare tutte le classi d'età nel corso della sua visita all'hub di Porta di Roma:... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 2 maggio 2021) Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco, apre alla possibilità di vaccinare tutte led'età nel corso della sua visita all'hub di Porta di Roma:...

meb : Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impos… - SkyTG24 : Vaccini Covid, Figliuolo: “Dopo over 65 si può aprire a tutte le classi d’età” - matteorenzi : Mezzo milione di vaccini ieri. C’è la svolta, ci siamo. Grazie al Generale Figliuolo, alla protezione civile di Cur… - LaPresse_news : Vaccini, Figliuolo: “Mettere in sicurezza gli #over 65 e poi le classi produttive” - zazoomblog : Figliuolo “Dopo gli over 65 vaccini a tutte le classi detà” - #Figliuolo #“Dopo #vaccini #tutte -