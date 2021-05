Traffico Roma del 02-05-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in studio Gianfranco Bellomo continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale e nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare dalle ore 8 è in corso una manifestazione in via dei Cattani nel tratto compreso tra Piazza dei Mirti via dei Faggi con conseguente deviazione delle linee bus dell’area interessata possibili disagi alper tutta la durata dell’evento su via Laurentina per una riduzione di carreggiata tra via delle Tre Fontane via del Serafico la circolazione potrebbe subire dei rallentamenti infine zona Prati via Crescenzio resta chiusa per lavori tra Piazza Cavour e Piazza Adriana In entrambe le direzioni deviazioni per le linee bus 334 49280 482 e 913 e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it ...