Sassuolo-Atalanta 1-1 | Gasperini | “Partita complicata | siamo tutte lì e dobbiamo restare concentrati”

(Di domenica 2 maggio 2021) Il tecnico dell’, Gian Piero, al termine del match della trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021 pareggiato 1-1 con il, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Oggi come a Roma, c’era la possibilità di portare a casa il bottino pieno. E’ difficile entrare in polemica,lì e speriamo bene. Abbiamo giocato in inferiorità numerica e abbiamo sfiorato la vittoria, ma non ciriusciti: è stata una. Portiamo a casa un punto, orapensare alle prossime partite”. SportFace.

L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo. Con il pareggio dell'Atalanta sul campo del Sassuolo i neroazzurri conquistano lo scudetto.

L'Inter vince lo scudetto grazie al pareggio tra. La festa, a distanza, comincia sì a Piazza Duomo a Milano con i tifosiL' Inter vince il suo 19esimo scudetto con quattro giornate di anticipo, grazie al pareggio 1 - 1 tra. Tanti i tifosi nerazzurri radunatisi in piazza Duomo a Milano, che hanno subito esultato e festeggiato una volta saputo il risultato. 'Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia ...In attesa delle sfide in programma questa sera, la Serie A regala due verdetti: il primo è la matematica vittoria del campionato da parte dell’Inter, mentre il secondo è l’aritmetica salvezza ...È iniziata al fischio finale di Sassuolo-Atalanta la grande festa dei tifosi dell’Inter a Milano per la vittoria dello scudetto. Tra caroselli in auto e ...