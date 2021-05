Riforma pensioni 2021, ultime Fornero: Quota 100 dannosa per giovani e donne (Di domenica 2 maggio 2021) Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni giungono direttamente dalla Professoressa Elsa Fornero che é tornata a esporsi sulla misura Quota 100, che ricordiamo andrà a scadenza il 31/12/2021, dicendosi contraria, su un commento rilasciato sul quotidiano ‘La Stampa‘, non certo per un pregiudizio personale, come tanti credono, ma unicamente basandosi su un’analisi obiettiva della misura e dei suoi effetti. Ecco cosa non convince la studiosa che reputa la misura dannosa sia per le giovani generazioni, quanto per le donne. Vi riportiamo le sue parole. Riforma pensioni 2021, Quota 100: i chiarimenti della Fornero L‘Ex ministra del Lavoro Elsa ... Leggi su pensionipertutti (Di domenica 2 maggio 2021) Lenovità sulladellegiungono direttamente dalla Professoressa Elsache é tornata a esporsi sulla misura100, che ricordiamo andrà a scadenza il 31/12/, dicendosi contraria, su un commento rilasciato sul quotidiano ‘La Stampa‘, non certo per un pregiudizio personale, come tanti credono, ma unicamente basandosi su un’analisi obiettiva della misura e dei suoi effetti. Ecco cosa non convince la studiosa che reputa la misurasia per legenerazioni, quanto per le. Vi riportiamo le sue parole.100: i chiarimenti dellaL‘Ex ministra del Lavoro Elsa ...

zazoomblog : Riforma pensioni 2021 ultime Fornero: Quota 100 dannosa per giovani e donne - #Riforma #pensioni #ultime #Fornero: - Profilo3Marco : RT @Corriere: Pensioni, la riforma possibile: flessibilità, assegno diviso in due, riscatto (gratuit... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Pensioni, la riforma possibile: flessibilità, assegno diviso in due, riscatto (gratuito) della laurea - paolovincenzi : @PTridico @ilmanifesto - studiomarzocchi : Ultima Ora: Pensioni, come potrebbero cambiare: età, assegno diviso in due, riscatto (gratuito) della laurea… -