Returnal per PS5, il primo boss fight in un video di gameplay – Video – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 2 maggio 2021) Returnal si mostra in azione su PS5 con un Video di gameplay che rivela il primo boss fight del gioco, caratterizzato da meccaniche quasi in stile bullet hell.. Returnal torna a mostrarsi con un Video di gameplay catturato su PS5 che rivela il primo boss fight del gioco sviluppato da Housemarque in esclusiva per la console Sony. Accolto con ottimi voti, Returnal vanta un carattere roguelike ben evidente fin dalle prime battute, con una formula in cui il game over fa fondamentalmente parte del gioco. Parliamo insomma di un’esperienza piuttosto impegnativa, e questo primo boss ... Leggi su helpmetech (Di domenica 2 maggio 2021)si mostra in azione su PS5 con undiche rivela ildel gioco, caratterizzato da meccaniche quasi in stile bullet hell..torna a mostrarsi con undicatturato su PS5 che rivela ildel gioco sviluppato da Housemarque in esclusiva per laSony. Accolto con ottimi voti,vanta un carattere roguelike ben evidente fin dalle prime battute, con una formula in cui il game over fa fondamentalmente parte del gioco. Parliamo insomma di un’esperienza piuttosto impegnativa, e questo...

Nicco2D : @GhoSst82 Returnal e R&C due buonissimi giochi che stanno passando per roba fuori dal mondo,ho visto il Cortocircui… - giuliidream : Da ora e per il resto della vita. #Amici20 #giuliastabile #samandgiu #Returnal - infoitscienza : “Returnal”, il primo gioco in esclusiva per PlayStation 5 - AnGeL3DaRk3 : RT @tech_gamingit: Returnal criticato per difficoltà e salvataggi: Housemarque risponde - GameXperienceIT : Returnal: alcuni consigli per iniziare l'avventura e per trovare le armi -