(Di domenica 2 maggio 2021) AGI - Non si ferma la polemica politica sull'intervento di Fedez al concerto del 1 maggio, durante il quale il rapper ha attaccato le posizioni leghiste sul ddl Zan e ha accusato la Rai di aver tentato dire il suo intervento Alla replica di Viale Mazzini, che ha smentito e ha accusato il cantante di "forte scorrettezza", Fedez ha pubblicato sui social una registrazione della sua telefonata con l'azienda. Pd e M5s sial suo fianco, mentre la Lega lo accusa di aver messo su un comizio politico, per giunta a scopo pubblicitario. Il Codacons, da parte sua, ha scovato una vecchia canzone di Fedez con parole tutt'altro che rispettose nei confronti degli omosessuali. "Non potrei essere più fiera di quello che ha fatto Fedez", commenta invece su Instagram la moglie Chiara Ferragni, "avere il coraggio di andare contro tutti per dire cosa si ...

fisco24_info : Pd e M5s si schierano con Fedez su ddl Zan e censura: AGI - Non si ferma la polemica politica sull'intervento di Fe… - AldoSciara : RT @fanpage: Pd e M5S si schierano dalla parte di #Fedez che ha attaccato la Rai e la Lega che blocca il #DDLZan - benjamn_boliche : RT @fanpage: Pd e M5S si schierano dalla parte di #Fedez che ha attaccato la Rai e la Lega che blocca il #DDLZan - fanpage : Pd e M5S si schierano dalla parte di #Fedez che ha attaccato la Rai e la Lega che blocca il #DDLZan -

Ultime Notizie dalla rete : M5s schierano

Globalist.it

... solo 1 elettore delsu 3 condivide questa impostazione (34%), e ancor più scettici sono gli ... Per contro, sarebbero aumentati di ben 20 punti coloro che siper la soluzione 'di ...Il 16 aprile scorso, intervistato da Piazza Pulita, Enrico Letta disse: 'Io sono più contento se i 5 stelle non sia sinistra o destra'. E ancora: 'Io sono contento che ilnon abbia ...La polemica del cantante con Lega e Rai diventa un caso politico. Letta: "Ci aspettiamo parole di scuse e di chiarimento dalla Rai". Di Maio: "Ogni artista deve esprimere le proprie idee". Pillon: "Co ...Nella Supermedia AGI/YouTrend dell'ultima settimana il Pd è in lieve crescita, per Iv e FI minimo calo. I partiti che sostengono il governo nel complesso perdono 1,7 punti ...