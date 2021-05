ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Nigeria, attacchi jihadisti a due basi militari: 8 morti #Nigeria - PeteTendras2 : RT @MediasetTgcom24: Nigeria, attacchi jihadisti a due basi militari: 8 morti #Nigeria - MediasetTgcom24 : Nigeria, attacchi jihadisti a due basi militari: 8 morti #Nigeria - babbuezzu : #ISIS attacchi rivendicati da #ISIS tra il 21 e il 30 aprile 100 attacchi in 8 paesi: 47 Iraq 27 Siria 11 Nigeria… - giovann58134961 : -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria attacchi

TGCOM

Interroristi jihadisti hanno attaccato due basi militari nello Stato di Borno, nel travagliato nord - est, e in uno dei duesono riusciti a penetrare e a uccidere almeno 8 persone e a ...... Camerun, Ciad, Mali, Niger e), hanno bisogno di aiuti umanitari a causa di una crescente ... 'I civili pagano il prezzo di un incremento dimortali, violenze di genere, estorsioni, ...In Nigeria terroristi jihadisti hanno attaccato due basi militari nello Stato di Borno, nel travagliato nord-est, e in uno dei due attacchi sono riusciti a penetrare e a uccidere almeno 8 persone e a ...Ci sono ancora due allenamenti in casa Napoli per poter sciogliere la riserva sulla formazione da mandare in campo contro il Cagliari.