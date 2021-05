Mourinho: “Con l’Inter un affetto speciale, ma allenerei anche una rivale” (Di domenica 2 maggio 2021) José Mourinho, ex allenatore dell'Inter, ha detto la sua su un possibile approdo in una panchina di una società rivale: ecco le sue parole Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 maggio 2021) José, ex allenatore dell'Inter, ha detto la sua su un possibile approdo in una panchina di una società: ecco le sue parole

pisto_gol : C’è una persona, che ho conosciuto anche in tv, che per me rappresenta l’anima interista: Lele Oriali, capace di vi… - SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - Gazzetta_it : Solo in #ChampionsLeague: 11 #anni fa l'impresa dell'#Inter di #Mourinho a #Barcellona. Con @filippomricci - gallian_c : RT @pisto_gol: C’è una persona, che ho conosciuto anche in tv, che per me rappresenta l’anima interista: Lele Oriali, capace di vincere da… - AnnalisaTuri : RT @pisto_gol: C’è una persona, che ho conosciuto anche in tv, che per me rappresenta l’anima interista: Lele Oriali, capace di vincere da… -