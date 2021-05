MotoGP 2021, classifiche piloti e costruttori (Di domenica 2 maggio 2021) Prende il via la nuova stagione di MotoGP. Marquez in cerca riscatto, Mir per il bis. Ducati e Yamaha cercano un ruolo da protagonista Prende il via la nuova stagione della MotoGP. Tanti i cambi in sella rispetto alla passata stagione. La Yamaha, dopo aver concluso l’era Valentino Rossi, punta al titolo con Vinales e Quartararo. Ducati e Pramac si presentano al via con volti nuovi, mentre Rossi comincia una nuova avventura in Petronas. Mir vuole dimostrare che la vittoria dello scorso anno non è stata casuale, mentre Marquez cerca riscatto dopo la delusione della scorsa stagione. GRAN PREMI GP QATAR (CRONACA DELLA GARA) -GP QATAR -GP PORTOGALLO (CRONACA DELLA GARA) GP DI SPAGNA (CRONACA DELLA GARA) DATA GRAN PREMIO CIRCUITO 28 marzo Gp Qatar Losail International Circuit 4 aprile Gp Qatar Losail International Circuit 18 ... Leggi su zon (Di domenica 2 maggio 2021) Prende il via la nuova stagione di. Marquez in cerca riscatto, Mir per il bis. Ducati e Yamaha cercano un ruolo da protagonista Prende il via la nuova stagione della. Tanti i cambi in sella rispetto alla passata stagione. La Yamaha, dopo aver concluso l’era Valentino Rossi, punta al titolo con Vinales e Quartararo. Ducati e Pramac si presentano al via con volti nuovi, mentre Rossi comincia una nuova avventura in Petronas. Mir vuole dimostrare che la vittoria dello scorso anno non è stata casuale, mentre Marquez cerca riscatto dopo la delusione della scorsa stagione. GRAN PREMI GP QATAR (CRONACA DELLA GARA) -GP QATAR -GP PORTOGALLO (CRONACA DELLA GARA) GP DI SPAGNA (CRONACA DELLA GARA) DATA GRAN PREMIO CIRCUITO 28 marzo Gp Qatar Losail International Circuit 4 aprile Gp Qatar Losail International Circuit 18 ...

