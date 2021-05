Lazio fatica contro il Genoa ma riesce a vincere (Di domenica 2 maggio 2021) La . I biancocelesti in questa 34esima giornata di Serie A, hanno ospitato allo stadio Olimpico i rossoblu guidati da Ballardini. La gara è terminata 4-3: gli ospiti hanno dato molto filo da torcere ai padroni di casa durante gli ultimi minuti di gioco. La Lazio incassa altri tre punti importanti per la corsa Champions. Inzaghi e Ballardini: il pre partita di Lazio – Genoa La Lazio fatica contro il Genoa: com’è andata la partita? Per la Lazio, il risultato della partita è sicuramente un altro passo in avanti verso l’Europa che conta. Nonostante la vittoria, i biancocelesti hanno sofferto molto soprattutto negli ultimi minuti di gioco. Fin dall’inizio della gara, la formazione casalinga ha dimostrato di voler incassare un risultato positivo. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) La . I biancocelesti in questa 34esima giornata di Serie A, hanno ospitato allo stadio Olimpico i rossoblu guidati da Ballardini. La gara è terminata 4-3: gli ospiti hanno dato molto filo da torcere ai padroni di casa durante gli ultimi minuti di gioco. Laincassa altri tre punti importanti per la corsa Champions. Inzaghi e Ballardini: il pre partita diLail: com’è andata la partita? Per la, il risultato della partita è sicuramente un altro passo in avanti verso l’Europa che conta. Nonostante la vittoria, i biancocelesti hanno sofferto molto soprattutto negli ultimi minuti di gioco. Fin dall’inizio della gara, la formazione casalinga ha dimostrato di voler incassare un risultato positivo. ...

RedGiorgio81 : @Andre_Dalma Ed infatti quello è un altro problema e non a caso la Lazio fatica a giocare ogni tre giorni - Lazio_TV : Pallamano A femminile: Pontinia, ultima fatica (video). - MilanCheFatica : Cerchiamo di stare dietro alle partite e alle loro conseguenze: come è messo il #Milan in campionato? Cosa succede?… - buccinoalex : Napoli e ci metto anche Milan e alcuni farebbero fatica anche a giocare nella Lazio, la Roma in classifica è dove s… - drewmilan39 : @fattoquotidiano Voi non state bene. Dite ai vostri amici governatori del PD che adesso si deve fare sul serio con… -