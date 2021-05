La Roma non si rialza: k.o. anche con la Samp. E Audero para un rigore a Dzeko (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo la disfatta di Manchester, la Roma non si rialza e perde anche contro la Samp in campionato. Un 2 - 0 con gol di Silva e Jankto che riduce ormai al lumicino le possibilità di conquistare un posto ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo la disfatta di Mster, lanon sie perdecontro lain campionato. Un 2 - 0 con gol di Silva e Jankto che riduce ormai al lumicino le possibilità di conquistare un posto ...

CarloCalenda : Una cosa che non comprendo è il silenzio della sovraintendenza di Roma. A Roma non si riesce a cambiare una pensili… - marcodimaio : Da un lato - immaginate voi quale - una pista ciclabile che costeggia la Senna di Parigi. Dall’altro, le nuovissime… - NicolaMorra63 : Covid Calabria, in sei mesi più di 8mila positivi non comunicati a Roma: la voragine si allarga. Un nuovo caso Sici… - emilianoavanti : @BorsciDaniele A me me fase ride co sta cosa dell’incazzato te giuro, ma pensi che non me rode er culo mai? te racc… - Ameli_Alleby : RT @chetempochefa: 'Presenteremo una querela per diffamazione alla Procura di Roma appunto per quello che viene detto in quel,come ha detto… -