Il dominio della Juventus è finito | dopo 11 anni l’Inter è campione d’Italia | grazie a Conte e al fallimento bianconero

(Di domenica 2 maggio 2021) Un’era è finita, ilè spezzato:nove campionati di fila laha passato la mano. Al. È andata come tutti, in fondo, immaginavano che andasse. Perché c’è stato un momento in cui il Napoli di Sarri è stato davvero vicino a battere la Juve (c’era praticamente riuscito, se non fosse stato per il famoso arbitraggio di Orsato), c’è stato un anno, il primo, di testa a testa col Milan, un paio di parentesi di qualche mese in cui persino Lazio e Roma hanno sognato di vincere lo scudetto. Però in tutti questisi è sempre pensato che sarebbe stataa detronizzare i bianconeri, per ambizione, per i mezzi a disposizione, per tradizione. Ed alla fine è successo. Con la vittoria di sabato a Crotone e lo stop odierno dell’Atalanta, ...