(Di domenica 2 maggio 2021)(ITALPRESS) – Ilè statoto dal, sull'1-1. Dopo il vantaggio iniziale, firmato da, e dopo alcune belle parate di Meret, gli azzurri sono stati ripresi al 94? dai caparbi sardi, in gol con. Il team sardo ha ben figurato, dimostrando di potersi giocare le sue carte in chiave salvezza nelle ultime quattro giornate della Serie A; mezzo passo falso per gli azzurri, invece, in chiave zona Champions League, quanto mai incerta.Gara intensa al “Maradona”. Gattuso ha preferito inizialmente Hysaj a Mario Rui,a Mertens e Lozano a Politano, conndo il modulo 4-2-3-1. Semplici, di contro, ha optato per un insolito 3-5-1-1, rinunciando allo squalificato Marin, lasciando il diffidato Joao Pedro in panchina e ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: Atalanta pareggia, Inter campione d'Italia Sassuolo ferma lombardi su 1-1, il Cagliari frena il Napoli - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Il Cagliari ferma il Napoli, Nandez risponde a Osimhen - - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Cagliari ferma il Napoli, Nandez risponde a Osimhen - - Tele_Nicosia : Il Cagliari ferma il Napoli, Nandez risponde a Osimhen - gilnar76 : Serie A: Sassuolo-Atalanta 1-1, il Cagliari ferma il Napoli in extremis #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari ferma

Fabbriil gioco, entra lo staff sanitario. L'attaccante del Napoli è costretto a lasciare il terreno di gioco, dentro Mertens al 75'. Fuori anche Ceppitelli per Simeone in casa... ila San Siro e infine l'Atalanta a Bergamo in quello che rischia di essere un duello da dentro o fuori. Da qui al 23 maggio si giocherà punto su punto. Occhio Diavolo, chi siè ...Paolo Ziliani, giornalista, commenta su Twitter i match delle 15 e la lotta Champions: "Una beffa atroce per il Napoli che al 94’ incassa l’1-1 del Cagliari (Nandez) e butta 2 punti sanguinosissimi. I ...NAPOLI - Il gol di Nandez al quarto minuto di recupero vale oro per il Cagliari, che ha portato via un pareggio (1-1) in extremis allo stadio Maradona e fatto un passo molto importante verso la salvez ...