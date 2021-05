I tifosi del Cagliari esultano sul Web” Il Napoli non deve andare in Champions. Forza Juve” (Di domenica 2 maggio 2021) Napoli-Cagliari, al minuto 94, Duncan fa partire il lancio della disperazione per Nandez, che da pochi passi batte di prima intenzione Meret. È il gol che regala un insperato e clamoroso 1-1 ai sardi. E cambia la giornata degli azzurri, lanciatissimi nella corsa alla Champions league. Sul web i tifosi del Cagliari hanno festeggiato il pareggio con battute al veleno verso la squadra azzurra. non sono mancati gli incitamenti alla Juventus, con la speranza che sorpassi gli azzurri. ” Forza Juve, i Napoletani non devono andare in Champions”. ” Grande Nandez hai punito i Napoletani”. “Cari napoletani volevate i tre punti? la Champions la guarderete in tv”. “Grande Cagliari, pareggio giusto, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 maggio 2021), al minuto 94, Duncan fa partire il lancio della disperazione per Nandez, che da pochi passi batte di prima intenzione Meret. È il gol che regala un insperato e clamoroso 1-1 ai sardi. E cambia la giornata degli azzurri, lanciatissimi nella corsa allaleague. Sul web idelhanno festeggiato il pareggio con battute al veleno verso la squadra azzurra. non sono mancati gli incitamenti allantus, con la speranza che sorpassi gli azzurri. ”, i Napoletani non devonoin”. ” Grande Nandez hai punito i Napoletani”. “Cari napoletani volevate i tre punti? lala guarderete in tv”. “Grande, pareggio giusto, ...

Gazzetta_it : #Donnarumma agli ultrà: “Voglio restare”. I tifosi: “Potresti essere il Totti del #Milan” - AntoVitiello : #Maldini: 'I tifosi del #Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo moment… - DiMarzio : I tifosi del #ManUnited invadono #OldTrafford in segno di protesta contro l'attuale gestione - lwtxbucky : il prossimo anno che possiamo fare il pride facciamo fottutamente TREMARE la città per il bordello che faremo e non… - LuiAie : Io mi ricordo le critiche per i festeggiamenti della #CoppaItalia, a Giugno, ai tifosi del #Napoli e ai napoletani.… -