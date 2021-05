FIM EWC: cancellata la 8 ore di Oschersleben (Di domenica 2 maggio 2021) Il mondiale FIM EWC perde la tappa di Oschersleben. La 8 ore in terra tedesca doveva svolgersi il 23 maggio, la pandemia l’aveva messa in standby. Adesso, però arriva la notizia della sua cancellazione definitiva. Il mondiale endurance 2021 si ritrova così con soli quattro round: si comincia il 12 giugno, con una 24 ore di Le Mans tardiva rispetto alla data tradizionale di aprile. Dopo una pausa di circa un mese, si va all’Estoril, per la 12 ore che si terrà il 17 luglio. Il tradizionale Bol D’Or al Paul Ricard è del 18 e 19 settembre, mentre la 8 ore di Suzuka chiuderà la stagione. La classica giapponese è slittata al 7 novembre, dalla tradizionale data di fine luglio. 8 ore di Suzuka, rinvio a novembre Perché il FIM EWC ha cancellato la 8 ore di Oschersleben? La 8 ore era prevista per il 23 maggio, ma l’andamento dell’epidemia in Germania ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Il mondiale FIM EWC perde la tappa di. La 8 ore in terra tedesca doveva svolgersi il 23 maggio, la pandemia l’aveva messa in standby. Adesso, però arriva la notizia della sua cancellazione definitiva. Il mondiale endurance 2021 si ritrova così con soli quattro round: si comincia il 12 giugno, con una 24 ore di Le Mans tardiva rispetto alla data tradizionale di aprile. Dopo una pausa di circa un mese, si va all’Estoril, per la 12 ore che si terrà il 17 luglio. Il tradizionale Bol D’Or al Paul Ricard è del 18 e 19 settembre, mentre la 8 ore di Suzuka chiuderà la stagione. La classica giapponese è slittata al 7 novembre, dalla tradizionale data di fine luglio. 8 ore di Suzuka, rinvio a novembre Perché il FIM EWC ha cancellato la 8 ore di? La 8 ore era prevista per il 23 maggio, ma l’andamento dell’epidemia in Germania ...

