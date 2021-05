Fedez alla sbarra: è accusato di aver picchiato un dj (Di domenica 2 maggio 2021) Lecco, 2 maggio 2021 " Fedez alla sbarra con l'accusa di aver picchiato un dj ad un festival di musica elettronica. Riprende domani in tribunale a Lecco il processo a carico di Fedez, al secolo ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 2 maggio 2021) Lecco, 2 maggio 2021 "con l'accusa diun dj ad un festival di musica elettronica. Riprende domani in tribunale a Lecco il processo a carico di, al secolo ...

ElisaDospina : La verità è che #fedez alla politica fa paura: ha un seguito pazzesco, in un anno ha raccolto milioni di euro per i… - borghi_claudio : Caro #Fedez, se provi rabbia per il tentativo di censurare le tue opinioni per quanto scomode ti capisco. Dovresti… - matteosalvinimi : Fedez e Rai 3, polemica tutta interna alla sinistra. Artista di sinistra, “censori” di sinistra. Viva la musica e l… - giorgiokappe : RT @PLCastagnetti: (So a cosa vado incontro) Ma a voi pare, con il dovuto rispetto al personaggio e al pur importante merito dei problemi p… - comedian72 : RT @PLCastagnetti: (So a cosa vado incontro) Ma a voi pare, con il dovuto rispetto al personaggio e al pur importante merito dei problemi p… -