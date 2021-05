F1: Portogallo; Bottas scatta in testa, 4/a Ferrari Sainz (Di domenica 2 maggio 2021) Partenza regolare nel Gran Premio del Portogallo con la Mercedes di Valtteri Bottas subito in testa scattando dalla pole. Poi Hamilton, Verstappen e la Ferrari di Sainz che ha guadagnato una posizione ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) Partenza regolare nel Gran Premio delcon la Mercedes di Valtterisubito inndo dalla pole. Poi Hamilton, Verstappen e ladiche ha guadagnato una posizione ...

SkySportF1 : ?? Scatta il GP del Portogallo a Portimao ? ? Bottas mantiene la posizione al via LIVE ? - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1 - Gp del Portogallo: Bottas scatta in testa, quarta la Ferrari di Sainz - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1 - Gp del Portogallo: Bottas scatta in testa, quarta la Ferrari di Sainz - Agenzia_Ansa : La Mercedes di Bottas ha conquistato la pole position del Gp del Portogallo. Sulla pista di Portimao il finlandese… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1 - Gp del Portogallo: Bottas scatta in testa, quarta la Ferrari di Sainz -