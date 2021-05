Cristiano Ronaldo salva la Juventus | ribaltato l' Udinese con una doppietta in 5 minuti

juventusfc : 82' | IL PAREGGIO DI RONALDO SU RIGOREEEE! @Cristiano, esecuzione perfetta e i bianconeri agguantano il pari! Powe… - OptaPaolo : 27 - Solo Robert Lewandowski (36) ha segnato piú gol di Cristiano Ronaldo (27) nei top-5 campionati europei 2020/21… - GoalItalia : MATCH REPORT - #UdineseJuventus 1-2: Cristiano Ronaldo ribalta tutto nel finale ?? [@romeoagresti] - R_Zizouw : RT @TeamCRonaldo: CRISTIANO RONALDO SAVES JUVENTUS. - YaLeonid : RT @mikeligna89: SIIIIUUUUUUUUU?? che bucio de kulo!?????? GODO DA MATTI!!! GRAZIE SAN CRISTIANO!?????????? 3 PUNTI PESANTISSIMI! #UdineseJuventus #… -

DIRETTA UDINESE JUVENTUS (RISULTATO FINALE 1 - 2): PAPERA DI SCUFFET,PUNISCE! Il rigore diha regalato entusiasmo nella finale alla Juventus, l'Udinese non ha più benzina e al 90 trova l'importantissimo gol vittoria la formazione bianconera. Cross di Rabiot che trova l'...... sotto a Udine per effetto del gol di Stefano Okaka, i bianconeri hanno penato per tutta la partita ma poi sono riusciti a rimontare con la doppietta diche, in gol su rigore al ...Il tecnico bianconero fa il punto: "Ci eravamo complicati ancora la vita, il gruppo è forte e ha voglia di lottare".Vittoria della Juventus in rimonta e negli ultimi minuti di gara grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo che risolleva una squadra bruttina e con pochi spunti offensivi Udinese-Juventus 1-2, ...